Вице-президент USTKE заявил о роли молодежи Канаки в протестах в Новой Каледонии

БАКУ /Trend/ – Молодежь Канаки сыграла ключевую роль в протестах 2024 года против политики Франции в Новой Каледонии и продолжает оставаться центральной силой в борьбе за будущее территории.

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-президент Союз профсоюзов канакских работников и работодателей (USTKE) Хаокас Рош Маноже в ходе международной конференции "Роль молодежи в градостроительстве в процессе деколонизации", состоявшейся в рамках 13-й сесси Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, для территорий, которые все еще находятся под колониальным управлением, вопрос деколонизации урбанизации остается навязанной извне моделью.

"Мы, страны, которые все еще находятся под колонизацией, не сами задаем себе этот вопрос. Это колонизатор продолжает навязывать нам свою модель", – сказал он.

Маноже отметил, что для народа канаков первоочередной задачей является "деколонизация сознания" и построение независимого государства.

Он напомнил о событиях мая 2024 года в Новой Каледонии, когда молодежные протесты вспыхнули после попыток Франции изменить избирательную систему территории.

"Благодаря мобилизации молодежи страны, особенно канакской молодежи, которая не обязательно была политизирована, но напрямую сталкивалась с проблемами образования, жилья и занятости, люди поднялись 13 мая 2024 года", – заявил он.

По словам Маноже, протесты носили спонтанный характер и стали реакцией на действия французского государства в вопросе будущего территории.

"Если мы не занимаемся молодежью, под угрозой оказывается не будущее, а мы сами", – подчеркнул он.

Вице-президент USTKE также отметил важность сочетания глобального осмысления и локальных действий.

"Размышление может быть глобальным, но действие всегда остается локальным", – сказал он.

Маноже добавил, что молодежь Канаки сталкивается не только с последствиями колониального наследия, но и с внутренним социальным расслоением между молодыми людьми, живущими в городах, и молодежью, сохраняющей связь с традиционными общинами и культурой.

Он также подчеркнул важность международной солидарности и регионального сотрудничества, в частности с Вануату, имеющим схожий исторический опыт.

"Необходимо создавать сети солидарности и обмениваться опытом с соседними странами, которые сталкиваются с аналогичными проблемами молодежи и урбанизации", – отметил он.

Маноже отдельно затронул вопрос языка и терминологии.

"Колонизация происходит и через слова. Возможно, пришло время пересмотреть некоторые термины и использовать слова, которые отражают наши собственные реалии", – сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.