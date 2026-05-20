Павильон Baku White City на WUF13 находится в центре внимания иностранных гостей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Павильон Baku White City («Баку Белый город»), организованный в зоне выставки Urban Expo в рамках Всемирного форума городов (WUF13), вызвал особый интерес у иностранных гостей.

Как сообщает Trend, делегаты из разных стран высоко оценили современную градостроительную концепцию проекта «Баку Белый город», урбанистические решения, интегрированные с зелеными зонами, и модель трансформации города.

Представитель Танзании Кенеди Чигуру отметил, что концепция перехода от «Черного города» к «Белому городу» производит глубокое впечатление.

«Конечно, это очень красиво. Мне очень понравилось, как вы превратили "Черный город" в "Белый город". Это потрясающе», — подчеркнул он.

К. Чигуру отметил, что объединение в проекте зеленых зон, широких дорог, зон отдыха и торговли является успешным подходом с точки зрения городского развития.

«Я очень впечатлен дизайном города. Трансформация старой промышленной зоны в современный город выглядит очень успешной», — сказал он.

Представитель Пакистана Мухаммад Али особо отметил общий облик Баку и традиции гостеприимства.

«Мы гуляли по Баку вместе с семьей. Это очень красивый город. Проект "Белый город" особенно прекрасен. Природа и городская среда производят очень приятное впечатление», — отметил он.

Гость добавил, что отзывчивость людей в Азербайджане и удобная организация визового процесса оставили у него самые позитивные впечатления.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.