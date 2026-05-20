Без институционального потенциала восстановление остаётся фрагментированным - эксперт из Германии

БАКУ/Trend/ - Без институционального потенциала восстановление остаётся фрагментированным.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала эксперт по торговой политике из Германии Эвита Шмиг в ходе тренинга на тему "Политика, документы и материальные ресурсы: наращивание потенциала для обеспечения готовности к кризисам и реагирования на них" в рамках WUF13.

"Восстановление касается не только физической инфраструктуры. В равной степени это касается институтов, управленческих возможностей и способности муниципалитетов принимать решения под давлением. И именно здесь критически важным становится развитие потенциала",- сказала она.

По её словам, городам необходимы подготовленные местные администрации, эффективные механизмы координации и надёжные системы планирования. Без институционального потенциала восстановление остаётся фрагментированным, реактивным и в конечном итоге неустойчивым.

Шмиг подчеркнула, что украинский опыт демонстрирует важность практических и локально ориентированных подходов. Инструменты должны работать в реальных условиях: кризисная координация, геопространственные данные для планирования восстановления, качественное управление информацией и сотрудничество между местными властями, гражданским обществом и международными партнёрами становятся ключевыми элементами устойчивости.

Она также отметила, что готовность к кризисам и восстановление невозможны без комплексного подхода. Жилищный сектор, энергоснабжение, местное управление, цифровая инфраструктура и социальная сплочённость должны рассматриваться как единая система, если города хотят оставаться функциональными под давлением кризисов.

Германия, подчеркнула Шмиг, остаётся твёрдо приверженной поддержке Украины и муниципалитетов как ключевых участников восстановления и устойчивого развития.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.