Узбекистан переходит к скоординированному подходу в городском управлении - Мухаммед Надер

БАКУ /Trend/ - В последние годы Узбекистан предпринимает важные шаги по переходу от высокоцентрализованной системы планирования к более скоординированному подходу в городском управлении.

Как сообщает Trend, об этом заявил представитель Всемирного банка по Узбекистану Мухаммед Надер в ходе панельной дискуссии на тему "Две региональные программы, одна повестка дня: уроки инклюзивного обновления городов", прошедшей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, в стране долгое время наблюдалось серьезное несоответствие между пространственным планированием, экономическими и инвестиционными планами.

"Ведомства, разрабатывавшие пространственные планы, были полностью отделены от структур, отвечавших за экономическое планирование и программы капитальных вложений. Органы местного исполнения также были обособлены от этого процесса", — отметил он.

Мухаммед Надер сообщил, что для устранения этих проблем в стране реализуется масштабная программа реформ.

"Планирование на национальном, региональном и районном уровнях осуществляется параллельно. Национальный план уже подготовлен, запущены региональные планы. Одновременно разрабатываются районные планы для 35 из 208 районов, а в следующем году планируется добавить еще 17", — подчеркнул он.

По его словам, одним из ключевых приоритетов является согласование региональных планов с национальной стратегией, а районных — с региональными документами.

Представитель Всемирного банка также отметил формирование базы данных как одно из ключевых направлений.

«Создается Национальная инфраструктура пространственных данных. Цель — объединить данные всех государственных органов на единой геоплатформе, чтобы лица, принимающие решения, могли делать более обоснованный выбор в сфере инвестиций», — добавил он.

Мухаммед Надер подчеркнул, что изменения в Узбекистане происходят очень быстрыми темпами.

«Во многих странах я рекомендовал правительствам работать быстрее, но в Узбекистане иногда, наоборот, прошу немного замедлиться, потому что темп работы действительно очень высокий», — заявил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.