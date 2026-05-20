В рамках WUF13 состоялся Форум городов SPECA (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) состоялся Форум городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA).

Как сообщает Trend, на форуме обсуждения касались трёх взаимосвязанных тем, основанных на практических реалиях городов SPECA и отражающих общую тему WUF13 “Жильe для мира: безопасные и устойчивые города и сообщества».

Первая тема была посвящена доступному жилью в условиях быстрой урбанизации. Отмечается, что рост городов в странах SPECA по-прежнему опережает предложение жилья. В этой связи будут рассмотрены меры по сокращению разрыва, включая реформу регулирования, государственно-частные партнёрства, программы социального жилья, политику землепользования и восстановление промышленных территорий, а также потенциал регионального сотрудничества.

Вторая тема охватывала вопросы климатической устойчивости и энергоэффективности в жилищном секторе. Подчёркивается, что значительная часть жилого фонда в странах SPECA была построена до внедрения современных энергетических и сейсмических стандартов. Участники обсудят модернизацию зданий, внедрение "зелёных" строительных стандартов и интеграцию оценки климатических рисков в процессы городского развития и инвестиции в жильё.

Третья тема была посвящена "умным" городским подходам к управлению жилищной сферой. Рассматриваются возможности цифрового планирования, электронных сервисов и интегрированных систем управления для регулирования рынков жилья и повышения качества городских услуг. Также будут обсуждаться институциональные условия для внедрения технологий "умного города" в странах SPECA.

Выступая на мероприятии, заместитель Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Дмитрий Мариясин сообщил, что запускается новый модуль по городскому развитию City Track в рамках Специальной программы для экономики Центральной Азии (SPECA).

Он отметил, что решение о перезапуске SPECA как практической платформы регионального сотрудничества было принято около трех лет назад на саммите в Баку.

По его словам, с тех пор уже достигнут прогресс в развитии Среднего коридора и создании финансового механизма Фонда SPECA.

Мариясин подчеркнул, что новый City Track стал третьим ключевым элементом в процессе активизации программы и ранее был впервые представлен в формате «мягкого запуска» на COP29 в Баку.

Он отметил, что города региона Центральной Азии и Южного Кавказа сталкиваются с общими вызовами, включая быструю урбанизацию, нагрузку на жилищные системы, устаревшую инфраструктуру, климатические риски, транспортные заторы, энергоэффективность и качество воздуха.

"Устойчивое развитие транспортных и торговых коридоров невозможно без устойчивости ключевых городских узлов, расположенных вдоль маршрутов", - отметил он.

Также он сообщил о подготовке совместного проекта с участием UN-Habitat, направленного на развитие устойчивых и "умных" городов в Центральной Азии. Инициатива предусматривает поддержку городского планирования, разработку практических решений, обучение и работу с данными.

Кроме того, Мариясин призвал города-участники SPECA активнее участвовать в механизме добровольных локальных обзоров по достижению Целей устойчивого развития, отметив их роль в формировании национальной политики и международного сотрудничества.

В рамках SPECA была подписана Декларация о намерениях по созданию Форума климатически «умных» городов. Документ был подписан заместителем мэра города Алматы Нурланом Абдрахимом. Этот шаг рассматривается как важный этап, официально закрепляющий присоединение Алматы к числу городов-учредителей форума. Ожидается, что новая инициатива будет направлена на усиление адаптации городов к изменению климата, расширение сотрудничества в области энергоэффективности и развитие устойчивого городского планирования.