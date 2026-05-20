Будущее Амазонии будет определяться не только состоянием лесов, но и развитием городов - Межамериканский банк развития

БАКУ/Trend/ - Будущее Амазонии будет определяться не только состоянием лесов, но и развитием городов

Как сообщает Trend, об этом сказал менеджер сектора изменения климата и устойчивого развития Межамериканского банка развития Хуан Пабло Бонилья в ходе сессии на тему "Истории с передовой борьбы с изменением климата" в рамках WUF13.

Он отметил, что сегодня особое внимание необходимо уделять двум важным регионам Латинской Америки и Карибского бассейна — Амазонии и Карибскому региону, а также роли городов в их развитии.

«Прежде всего, будущее Амазонии будет определяться не только её лесами, но и её городами. Защита этого уникального биома требует совместной работы с амазонскими городами для продвижения более устойчивой модели роста, управления и финансирования. В этом контексте устойчивость Амазонии фактически стала городской повесткой.», — сказал он.

Он подчеркнул, что в Карибском регионе устойчивость населения является необходимым условием развития, а города играют ключевую роль в прогнозировании рисков, защите населения и поддержании экономики.

По его словам, в Амазонии проживают около 60 млн человек, более 70% из которых живут в городских районах. При этом регион приближается к критической точке из-за сочетания вырубки лесов, неравенства и неконтролируемой урбанизации, связанной с незаконной деятельностью.

Он отметил, что в странах Карибского бассейна города концентрируют население, туристическую деятельность и жизненно важные услуги, однако остаются крайне уязвимыми перед ураганами, наводнениями и другими потрясениями, способными свести на нет многолетние инвестиции.

«Общая задача заключается в том, чтобы лучше связать человеческое развитие и финансирование для достижения значимого эффекта в регионах и обеспечения устойчивости до, во время и после климатических изменений», — сказал он.

Бонилья подчеркнул, что города являются точкой перелома, поскольку именно в них сосредоточены рабочие места, услуги, инновации, а также наиболее серьезные вызовы — неформальная застройка, инфраструктурные пробелы и экологическое давление.

По его словам, необходимо переходить от разрозненных проектов к интегрированным региональным подходам и от краткосрочных решений — к долгосрочной устойчивости.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.