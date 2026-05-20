Жильё находится на пересечении климатических амбиций и повседневной реальности - представитель UN-Habitat

БАКУ/Trend/- Жильё находится на пересечении климатических амбиций и повседневной реальности.

Как сообщает Trend, об этом заявила сотрудник по управлению программами Многоуровневого управления по борьбе с изменением климата UN-Habitat Леа Раналдер в ходе сессии на тему "Декарбонизация жилья и зданий на стыке города, промышленности и климата" в рамках WUF13.

«Мы много говорим о жилье как о центре всех процессов и как о ключевом факторе в решении многих проблем, с которыми сталкиваются города. Но я хотела бы подчеркнуть, что жильё находится на пересечении климатических амбиций и повседневной реальности. И если рассматривать жилищный кризис и климатический кризис вместе, это действительно «идеальное совпадение», от которого могут выиграть все», — сказала она.

Ринальдер отметила, что жильё — это место, где климатические риски ощущаются наиболее остро, но также и пространство, где решения могут быть реализованы в наибольшем масштабе.

«Мы уже говорили о необходимости учитывать как существующие здания, так и новые, но я хотела бы отдельно подчеркнуть и те здания, которые до сих пор не соответствуют базовым стандартам. Сегодня более одного миллиарда человек живут в неформальных поселениях, и ещё больше — в непригодном жилье. Поэтому важно учитывать этот аспект, обсуждая связь между жильём и климатом в городах, и думать о том, как наши действия могут действительно служить тем сообществам, которые больше всего в этом нуждаются», — сказала она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.