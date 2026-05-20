Планируется проведение II Азербайджанского международного инвестфорума - Юсиф Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - В сентябре планируется проведение II Азербайджанского международного инвестфорума.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе мероприятия на тему «Городская цепочка создания стоимости в действии: реализация проектов умных и устойчивых городов в Азербайджане», прошедшего в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"Развитие «умных» и устойчивых городов в Азербайджане — это не только создание более качественной жизненной среды, но и формирование новых возможностей для инвестиций, торговли, инноваций и региональных связей", - сказал Ю.Абдуллаев.

Он отметил, что AZPROMO действует при Министерстве экономики и его основная цель заключается в привлечении прямых иностранных инвестиций в страну, а также в оказании поддержки местным экспортерам для выхода на зарубежные рынки.

«Нашим главным приоритетом является поощрение ненефтяного и негазового экспорта. В этом направлении мы реализовали ряд механизмов поддержки под брендом "Made in Azerbaijan"», — подчеркнул он.

Ю. Абдуллаев сказал, что с текущего года планируется внедрение новых механизмов поддержки:

"Одним из основных механизмов является логистическая субсидия. Мы планируем поддерживать экспортеров при отправке продукции за рубеж, покрывая до 75 процентов их логистических расходов".

Глава AZPROMO заявил, что для формирования устойчивых городов необходимы конкурентоспособные поставщики, современные строительные решения, логистические возможности и активное участие частного сектора.

"Поддерживая выход азербайджанских компаний на международные рынки, мы одновременно укрепляем экосистему, способствующую городской трансформации внутри страны", — отметил он.

Ю. Абдуллаев напомнил, что AZPROMO также активно работает в направлении организации международных бизнес-платформ и продвижения инвестиционных возможностей.

По его словам, примером тому служит Климатическая платформа для бизнеса, инвестиций и филантропии , организованная в рамках COP29.

"Эта платформа объединила более 1000 участников из более чем 70 стран и создала важную основу для инвестиционных партнерств, ориентированных на климатическую повестку", - сообщил он.

Он добавил, что WUF13 также является важной платформой для развития данного диалога.

Ю. Абдуллаев отметил, что недавно со стороны AZPROMO в рамках Бакинской городской недели был организован форум "От городов к торговле без границ: экспортный и логистический форум".

"Форум позволил обсудить роль городов как главной движущей силы экспорта, логистики и экономических связей", - сказал он.

Руководитель AZPROMO подчеркнул, что современные городские проекты невозможно рассматривать отдельно от экономики.

"Эти проекты формируют цепочки создания стоимости, открывают новые торговые маршруты, привлекают инвестиции и создают новые возможности для бизнес-сообществ", - отметил он.

Ю. Абдуллаев добавил, что в сентябре прошлого года был организован первый Азербайджанский международный инвестиционный форум, а проведение второго выпуска этой платформы запланировано на 25–26 сентября текущего года.

"Эта платформа уже превращается в глобальную инициативу, привлекающую в Азербайджан авторитетных международных участников", — подчеркнул он.

В заключение он добавил, что развитие «умных» и устойчивых городов является общей задачей.

"Правительства формируют стратегическое видение и благоприятную среду, инвесторы приносят капитал и опыт, а бизнес предлагает решения. Международные платформы объединяют все эти стороны", - резюмировал Ю. Абдуллаев.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.