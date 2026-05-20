Исторические города должны сохранять дух при устойчивом обновлении - Инти Муньос

БАКУ/ Trend/ - Исторические города - это живая память общества, и при обновлении городов их исторический дух должен сохраняться.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр жилищного строительства города Мехико (Мексика) Инти Муньос на мероприятии «Переосмысление культурного наследия и инклюзивное обновление городов», организованном в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, ограничивать культурные проекты, ориентированные на туризм, неправильно, однако город должен быть устроен так, чтобы исторические кварталы сохранялись устойчивым образом:

"Важно понимать изменяющуюся ценность города: где и как живут люди, как можно защитить город и, особенно, как сохранить исторические города. При поиске ответов на эти вопросы необходимо учитывать интересы местных общин. Достижение общественного согласия является одним из ключевых условий в градостроительных процессах.

Городская регенерация должна осуществляться таким образом, чтобы сохранялся баланс социальных, культурных и экономических аспектов. Такой подход позволяет избежать нежелательных социальных последствий и одновременно способствует экономической устойчивости".

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.