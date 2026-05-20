Необходима интеграция природоориентированных подходов в развитие городов Азии - АБР

БАКУ/Trend/ - Внедрение природоориентированных подходов становится необходимостью для современных городов, особенно в условиях стремительной урбанизации и роста климатических рисков.

Как сообщает Trend, об этом заявила директор Управления водных ресурсов и городского развития Департамента отраслей Азиатского банка развития (АБР) Цзинмин Хуан на сессии «Создание городов, благоприятных для природы: жилье, устойчивость и устойчивое городское будущее», проходящей в рамках Всемирного форума городов в Баку.

По ее словам, АБР активно поддерживает инвестиции в природный капитал и развитие природоориентированной политики.

Она напомнила, что два года назад в Баку в рамках COP29 банк представил План экологических действий на 2024–2030 годы под названием «На пути к природопозитивному Азиатско-Тихоокеанскому региону».

“Этот план представляет собой дорожную карту по борьбе с утратой биоразнообразия, загрязнением окружающей среды и изменением климата в таких секторах, как городское развитие, водоснабжение, транспорт, сельское хозяйство и энергетика»,- отметила Хуан.

Она подчеркнула, что для городов Азии природоориентированные подходы становятся уже не опцией, а необходимостью: «В этой связи АБР активно внедряет решения, основанные на природных механизмах, для повышения климатической устойчивости, улучшения общественного здоровья и качества городской среды».

«Одним из направлений работы является модернизация существующих городских территорий за счет создания дополнительных зеленых пространств. Исследования показывают, что такие небольшие зеленые зоны помогают снизить уровень стресса у жителей и одновременно поддерживают биоразнообразие, создавая среду для птиц и животных», - сказала она.

Вторым важным направлением Хуан назвала интеграцию «зеленой» и «голубой» инфраструктуры в городское планирование, включая применение концепции «города-губки», популярной в Китае.

Она заявила, что подобные решения позволяют эффективнее справляться с наводнениями по сравнению с традиционной дорогостоящей «серой» инфраструктурой.

При этом, по ее словам, внедрение природоориентированных решений сталкивается с рядом вызовов, включая нехватку земельных ресурсов, необходимость координации между государственными структурами, муниципалитетами и местными сообществами, а также вопросы финансирования.

Представитель АБР подчеркнула, что природопозитивные города - это не только посадка деревьев и создание парков, а принципиально иной подход к городскому планированию, предполагающий интеграцию природы в развитие городской среды.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.