Президент Болгарии посетила Сумгайытский промпарк (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Болгарии Илияна Йотова ознакомилась с деятельностью Сумгайытского химического промышленного парка.

Как сообщает Trend, находящаяся с визитом в Азербайджане для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Президент Болгарии посетила Сумгайытский промышленный парк, находящийся в управлении Агентства развития экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана.

Заместитель министра экономики Азер Байрамов и председатель правления İZİA Сеймур Адыгезалов предоставили гостям подробную информацию о современной инфраструктуре, созданной для резидентов в промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства, реализуемых проектах и производимой продукции.

Было отмечено, что в промышленных парках сформирована благоприятная бизнес- и инвестиционная среда для предпринимателей, резиденты обеспечиваются готовой инфраструктурой за счет государства, а также пользуются налоговыми, таможенными и другими льготами. Наряду с этим, было подчеркнуто, что созданы широкие возможности для экспорта продукции, производимой в промышленных зонах, на зарубежные рынки, и что продукция поставляется на различные международные рынки.

Делегация также посетила предприятие ООО «Caspian Lubricants», являющееся резидентом промышленного парка. Отметим, что в число учредителей этого предприятия входят также болгарские инвесторы.

Гостям была предоставлена информация о производственном процессе, применяемых технологиях, производственной мощности и ассортименте продукции на предприятии.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.