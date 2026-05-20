  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Президент Болгарии посетила Сумгайытский промпарк (ФОТО)

Экономика Материалы 20 мая 2026 18:33 (UTC +04:00)
Президент Болгарии посетила Сумгайытский промпарк (ФОТО)
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Болгарии Илияна Йотова ознакомилась с деятельностью Сумгайытского химического промышленного парка.

Как сообщает Trend, находящаяся с визитом в Азербайджане для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Президент Болгарии посетила Сумгайытский промышленный парк, находящийся в управлении Агентства развития экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана.

Заместитель министра экономики Азер Байрамов и председатель правления İZİA Сеймур Адыгезалов предоставили гостям подробную информацию о современной инфраструктуре, созданной для резидентов в промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства, реализуемых проектах и производимой продукции.

Было отмечено, что в промышленных парках сформирована благоприятная бизнес- и инвестиционная среда для предпринимателей, резиденты обеспечиваются готовой инфраструктурой за счет государства, а также пользуются налоговыми, таможенными и другими льготами. Наряду с этим, было подчеркнуто, что созданы широкие возможности для экспорта продукции, производимой в промышленных зонах, на зарубежные рынки, и что продукция поставляется на различные международные рынки.

Делегация также посетила предприятие ООО «Caspian Lubricants», являющееся резидентом промышленного парка. Отметим, что в число учредителей этого предприятия входят также болгарские инвесторы.

Гостям была предоставлена информация о производственном процессе, применяемых технологиях, производственной мощности и ассортименте продукции на предприятии.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.

Президент Болгарии посетила Сумгайытский промпарк (ФОТО)
Президент Болгарии посетила Сумгайытский промпарк (ФОТО)
Президент Болгарии посетила Сумгайытский промпарк (ФОТО)
Президент Болгарии посетила Сумгайытский промпарк (ФОТО)
Президент Болгарии посетила Сумгайытский промпарк (ФОТО)
Президент Болгарии посетила Сумгайытский промпарк (ФОТО)

Тэги:

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости