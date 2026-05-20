Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Россию

20 мая 2026 19:25 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Отмечается, что целью визита является участие в заседании Совета и 60-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково-3» Сахибу Гафарову встретили заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, начальник Управления внешнеэкономического сотрудничества Низами Мамишев, генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, полномочный представитель Милли Меджлиса в МПА СНГ Айдын Джафаров, исполняющий обязанности генерального консула Азербайджана в Санкт-Петербурге Анар Юсифзаде и другие официальные лица.

