Иран заявил о ложных обвинениях со стороны США в Совбезе ООН

БАКУ /Trend/ - США используют площадку Совета Безопасности ООН для распространения недостоверной информации об Иране и его мирной ядерной программе. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Ирана при ООН, передает Trend.

В Тегеране заявили, что США, оставаясь единственной страной в истории, применившей ядерное оружие, несут ответственность за удары по мирным ядерным объектам под гарантиями МАГАТЭ, а также за атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население.

В иранском постпредстве также обвинили Вашингтон в нарушении международного права посредством незаконных морских блокад и поддержке действий Израиля в регионе.

Кроме того, в заявлении отмечается, что США вновь использовали трибуну Совета Безопасности ООН для распространения ложных обвинений и дезинформации в адрес Ирана.