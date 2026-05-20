На WUF13 прошел форум на тему «Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках WUF13 состоялся форум на тему «Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация».

Как сообщает Trend, выступивший на форуме бывший вице-президент Всемирного банка, эксперт по культуре Исмаил Серагельдин заявил, что при сохранении исторических мест в развивающихся городах процесс должен охватывать не только здания, но и общий характер города.

"При этом следует учитывать социальные, экономические, экологические факторы. В то же время должно быть обеспечено участие местных общин, привлечены инвестиции, а переселение людей сведено к минимуму", - сказал он.

Государственный секретарь по жилищным вопросам министерства национального территориального планирования, градостроительства, жилищного строительства и городской политики Королевства Марокко Адиб Бенбрахим, в свою очередь, отметил, что при регенерации города необходимо сохранять его идентичность. Он подчеркнул, что если здание сносится и строится заново, этот процесс также должен быть тщательно спланирован, а историческая и социальная ценность обязательно должна приниматься во внимание.

Министр жилищного строительства города Мехико Инти Муньос заявила, что городская регенерация должна осуществляться таким образом, чтобы сохранять социальный, культурный и экономический баланс. По ее мнению, такой подход предотвращает возможные негативные социальные последствия и одновременно укрепляет экономическую устойчивость города.

Генеральный директор по территориальному планированию, градостроительству и архитектуре правительства Каталонии Королевства Испания Элизабет Чиричи в своем выступлении отметила, что процесс не должен ограничиваться физическим обновлением, а должен основываться на принципах социальной справедливости и инклюзивности. Она подчеркнула, что в этом процессе социальные вопросы также обязательно должны находить свое решение: «В центре внимания должны быть, в частности, такие сферы, как обеспечение жильем, занятость, доступ к общественным услугам и защита уязвимых групп».

Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудия Россбах заявила, что сохранение культурного наследия — это также формирование идентичности городов будущего: «Культурное развитие невозможно без этого компонента, равно как и устойчивое развитие не может быть полностью реализовано без сохранения культурного наследия».

Начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Сабина Гаджиева рассказала об опыте, связанном с Ичеришехер. По ее словам, когда речь идет о регенерации, внимание должно уделяться не только отдельным зданиям, но и сохранению общей структуры: «Например, в Ичеришехер и сегодня живут люди. В его сохранение вложено много труда. Мы не рассматриваем его исключительно как туристическую зону. Он также отражает в себе историю».

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.