Масштаб урбицида, с которым столкнулся Азербайджан, сопоставим с территорией Ливана — Фарид Шафиев

БАКУ /Trend/ - Масштаб разрушений на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана можно охарактеризовать понятием «урбицид», а общая площадь разрушенных территорий сопоставима с территорией Ливана.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в ходе международной панельной сессии на тему «Возрождение и урбицид: устойчивое градостроительство и жизнестойкие сообщества» в рамках WUF13.

Он отметил, что в мероприятии принимают участие представители правительства, академических кругов, общественные активисты и эксперты, а обсуждения в основном посвящены темам разрушения и восстановления городов. «Одной из главных тем, к которой наш Центр проявляет интерес в рамках этого форума, является вопрос урбицида. Масштаб урбицида, с которым столкнулся Азербайджан, равен территории такой страны, как Ливан», — сказал Ф. Шафиев.

Председатель правления Центра подчеркнул, что кадры, снятые на освобожденных территориях в 2021 году, наглядно демонстрируют масштаб разрушений. «Эти кадры не из голливудских фильмов, а из реальной жизни. Когда мы посетили эти территории после войны, то столкнулись с полностью разрушенными городами и селами. За последние пять лет на этих землях сформировалась абсолютно новая картина. Сегодня там можно увидеть восстановленные населенные пункты, инфраструктуру, энергетические и газовые линии. Азербайджан накопил важный опыт в этом направлении», — сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.