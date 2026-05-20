Деколонизация урбанизации должна основываться на участии молодежи - консультант UNDP

БАКУ /Trend/ - Деколонизация урбанизации должна основываться на участии молодежи, сохранении культурного наследия и создании инклюзивной городской среды.

Как сообщает Trend, об этом заявила консультант Программы развития ООН (UNDP) из Иордании Мерна Сухаил Исса Альзурикат в ходе международной конференции "Роль молодежи в градостроительстве в процессе деколонизации", проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"Когда мы говорим о деколонизации урбанизации, речь идет не только об изменении архитектуры зданий или создании новых городских политик. Речь идет о том, для кого на самом деле строятся наши города и чьи голоса слышны в процессе планирования", - сказала она.

По словам Альзурикат, города Йемена, как и многих стран Глобального Юга, отражают глубокие социальные и инфраструктурные неравенства, вызванные как историческими факторами, так и современными кризисами.

В качестве примеров она привела такие города, как Сана, Аден и Таиз.

Говоря о Сане, представительница Иордании подчеркнула важность сохранения исторического наследия города, известного своей традиционной архитектурой и башенными домами из глины и обожженного кирпича.

"Эти здания представляют нашу идентичность, наше наследие и устойчивый образ жизни, который сохранялся веками", - отметила она. При этом Альзурикат указала, что рост населения и нехватка ресурсов для сохранения исторической застройки ставят культурное наследие города под угрозу.

Говоря об Адене, она отметила, что город сталкивается с быстрым и несогласованным расширением, а также серьезными разрушениями инфраструктуры. По ее словам, молодые жители Адена ежедневно сталкиваются с проблемами доступа к жилью, общественным услугам и безопасным общественным пространствам.

Особое внимание Альзурикат уделила Таизу, который она назвала символом устойчивости несмотря на последствия конфликта и осады. "Молодежь полна идей, но возможности участвовать в процессах восстановления и планирования остаются ограниченными", - подчеркнула она.

Представительница Иордании также заявила, что молодежь уже активно участвует в общественных инициативах, волонтерских проектах и сохранении культурного наследия. По ее словам, ключевую роль в преобразовании городов играет образование.

"Качественное образование помогает молодежи понимать городские проблемы, выступать за инклюзивное восстановление и превращаться из пассивных жертв обстоятельств в активных граждан, способных заново проектировать свои города", - сказала Альзурикат. Она добавила, что молодежь должна стать полноценным участником процессов восстановления и развития городов будущего.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.