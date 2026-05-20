В рамках WUF13 состоялась презентация документального фильма о возрождении Карабаха и Восточного Зангезура (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках WUF13 представлен документальный фильм «Yaradan», посвященный возрождению Карабаха и Восточного Зангезура.

Как сообщает Trend, в документальном фильме отражены такие ключевые темы, являющиеся приоритетами Всемирного форума городов, как обеспечение устойчивого проживания людей, новая философия градостроительства и создание концепции «Умный город».

Выступивший на презентации автор сценария фильма, председатель Общественного объединения «Сеть журналистов Азербайджана» Аяз Мирзаев отметил, что фильм посвящен пятой годовщине Отечественной войны. «Наша главная цель — отобразить в экранном произведении восстановительно-созидательные работы, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также результаты процесса "Великого возвращения" в эти регионы. Если бы нужно было кратко описать этот фильм, то можно было бы сказать так: история народа, который из разрушений созидает города, из памяти — будущее, из печали — гордость».

Съемки документального фильма проходили на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана — в Агдаме, Ходжалы, Шуше, Ханкенди, Джабраиле, Физули, Лачыне, Кяльбаджаре и Зангилане.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.