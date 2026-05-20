БАКУ/Trend/- В Азербайджане активно продвигается и внедряются стандарты "зелёного" строительства.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор Центра "чистой" энергии Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Айсель Ягубова в ходе сессии на тему "Декарбонизация жилья и зданий на стыке города, промышленности и климата" в рамках WUF13.

"Совсем недавно правительство приняло "зелёную" таксономию, которая также способствует продвижению проектов энергоэффективности. В Турции действуют нормы по энергоэффективности зданий. В Казахстане реализуются масштабные проекты ретрофитинга, направленные на модернизацию зданий советского типа. В Кыргызской Республике при поддержке ООН и ПРООН были переработаны строительные нормы, включающие усиленную теплоизоляцию стен и обязательный температурный контроль",- сказала она

По её словам, большой потенциал для снижения выбросов имеют меры пассивного дизайна зданий.

"Это проектирование зданий, затенение, теплоизоляция и оптимизация естественного освещения. Эти решения закладывают основу декарбонизации уже на этапе проектирования", — отметила она.

Она также подчеркнула важность модернизации существующего жилищного фонда через меры ретрофитинга.

"К ним относятся утепление зданий, энергоэффективные окна, модернизация кровель и сокращение теплопотерь. Эти меры особенно актуальны для региона", — сказала Ягубова.

Отдельное внимание, по её словам, уделяется интеграции чистых энергетических систем в здания.

"Это солнечные панели на крышах, децентрализованные энергетические решения, системы районного отопления и охлаждения, а также интеллектуальное управление энергопотреблением", — добавила она.

Она подчеркнула, что усилия должны быть направлены не только на новые здания, но и на существующий жилищный фонд.

"Старые здания будут оставаться с нами ещё десятилетиями, и их нельзя исключать из процессов модернизации", — отметила она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.