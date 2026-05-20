К молодежной платформе Глобального Юга присоединились четыре новых участника

БАКУ /Trend/ – Число участников молодежной платформы Глобального Юга увеличилось до 20 после присоединения четырех новых стран и заморских территорий.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов в ходе итогового заседания международной конференции "Роль молодежи в градостроительстве в процессе деколонизации", состоявшейся в рамках 13-й сесси Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, новыми участниками платформы стали Бонайре, Синт-Мартен, Сенегал и Египет.

"На сегодняшний день к молодежной платформе Глобального Юга присоединились четыре новых государства и заморские территории, увеличив общее число участников до 20", – сказал он.

Аббасов отметил, что платформа продолжит расширяться за счет более широкого международного участия и взаимодействия.

По его словам, платформа подтверждает важность формирования устойчивых партнерств и реализации практических инициатив, отражающих интересы, приоритеты и ожидания стран-участниц и заморских территорий.

Исполнительный директор подчеркнул, что в ходе первого официального заседания платформы участники определили ключевые приоритеты и наметили дальнейшие шаги по развитию деятельности организации.

Обсуждения также были сосредоточены на укреплении и институционализации механизмов сотрудничества между молодежью стран-участниц.

Аббасов добавил, что одним из главных приоритетов предстоящего этапа работы платформы станет развитие сотрудничества с международными организациями, многосторонними институтами и структурами гражданского общества.

По его словам, это позволит повысить международную узнаваемость платформы, расширить участие молодежи в глобальных процессах принятия решений, а также способствовать реализации совместных инициатив и проектов.