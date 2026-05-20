Обсуждено энергетическое сотрудничество в рамках D-8

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между министром энергетики Парвизом Шахбазовым и генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества D-8 Сохаилом Махмудом.

Об этом Trend сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан как первый член D-8, не являющийся ее учредителем, заинтересован в активном и практическом сотрудничестве в рамках организации, и глава государства придает большое значение развитию связей с этой структурой. Было доведено до внимания, что наша страна готова вносить вклад в укрепление сотрудничества между государствами-членами во всех сферах, особенно в области энергетики, торговли, связей и устойчивого развития.

Были рассмотрены вопросы, связанные с созданием в Азербайджане «Центра энергетики и климата D-8». Отмечено, что в соответствии с решением, принятым на 50-м заседании комиссаров D-8 в Каире, работа в этом направлении продолжается. Выражена уверенность в том, что Центр станет важной платформой для диалога и сотрудничества между государствами-членами в сферах энергетического перехода, возобновляемой энергетики и климатической устойчивости.

Также состоялся обмен мнениями по подготовке к 1-му заседанию министров энергетики государств-членов D-8, запланированному в рамках «Бакинской энергетической недели». Было подчеркнуто, что богатый опыт Азербайджана в области энергетической безопасности и энергетического перехода, а также региональные проекты энергетических интерконнекторов открывают широкие возможности для сотрудничества между государствами-членами. Диалоги по энергетическим вопросам в рамках D-8 важны с точки зрения реализации этих возможностей, укрепления сотрудничества в сферах энергетической безопасности, инвестиций в возобновляемые источники энергии, устойчивого финансирования и "зеленого" перехода.