Борьба с загрязнением воздуха — это инвестиция в здоровье, экономику и климат - ВОЗ

БАКУ /Trend/ - Борьба с загрязнением воздуха — это не просто расходы, а напротив, важная инвестиция в здоровье, окружающую среду и экономику.

Как сообщает Trend, об этом заявила менеджер программы «Среда обитания и смягчение последствий изменения климата» Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дорота Яросинская в своем выступлении на тему «Новое дыхание Новой городской повестке дня: интеграция качества воздуха и зеленой инфраструктуры для устойчивых городов» в рамках проходящей в Баку тринадцатой сессии Всемирного форума городов.

По ее словам, в 53 странах Европейского региона загрязнение воздуха ежегодно становится причиной преждевременной смерти около 700 тысяч человек, и большинство этих смертей связаны с неинфекционными заболеваниями.

«Мы можем измерить такие последствия, как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, проблемы с дыханием, однако этот список гораздо шире. Мы также узнаем все больше и больше о таких последствиях, как нейродегенеративные заболевания, деменция и метаболические нарушения», — подчеркнула она.

Д. Яросинская отметила, что из-за огромных цифр людям иногда трудно осознать реальные масштабы воздействия: «Иногда эти цифры парализуют нас, но мы не должны забывать, что бездействие в борьбе с загрязнением воздуха — это вопрос жизни и смерти».

Она добавила, что снижение уровня загрязнения воздуха приносит не только экологические, но и социальные, а также экономические выгоды: «Это не просто расходы, это инвестиция. Улучшение качества воздуха снижает расходы на здравоохранение, повышает производительность труда и приносит многочисленные выгоды обществу».

Представитель ВОЗ заявила, что загрязнение воздуха, наряду с изменением климата и утратой биоразнообразия, является составной частью глобального тройного кризиса.

«Одни и те же источники также вызывают изменение климата. Поэтому снижение загрязнения воздуха и борьба с изменением климата должны вестись совместно», — подчеркнула она.

Д. Яросинская добавила, что города играют ключевую роль в этом процессе: «Города — это места, где изменения видны и ощущаются напрямую. Поэтому крайне важно вовлекать общины в этот процесс».

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.