Устойчивое развитие невозможно без сохранения культурного наследия — Анаклаудия Россбах

БАКУ /Trend/ - Устойчивое развитие невозможно реализовать без сохранения культурного наследия.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах на мероприятии «Переосмысление культурного наследия и инклюзивная регенерация городов» в рамках WUF13.

По ее словам, преодоление этих вызовов должно стать одним из главных приоритетов градостроительной политики.

«Говоря о городах будущего, недостаточно фокусироваться только на будущем — необходимо также внимательно изучать опыт прошлого и уроки исторического развития городов. Ведь устойчивая городская модель формируется на основе сбалансированного развития, учитывающего как современные подходы, так и исторический контекст. ООН в решении этих вопросов должна действовать как единая семья, укреплять координацию между странами-членами и поддерживать продвижение инклюзивных, справедливых и устойчивых подходов в процессе городской трансформации. Мы рассматриваем вопрос культурного наследия и его сохранения как отдельное направление развития. Сохранение культурного наследия — это также формирование идентичности городов будущего. Культурное развитие невозможно без этого компонента, так же как и устойчивое развитие не может быть полностью реализовано без сохранения культурного наследия», - сказала А. Россбах.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.