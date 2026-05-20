Борьба с пластиком должна стать частью общей городской стратегии - UNIDO

БАКУ/ Trend/ - Интеграция борьбы с пластиковым загрязнением в более широкие проекты по управлению отходами и развитию устойчивых городов является обязательным условием эффективности, тогда как отдельные инициативы, направленные исключительно на пластик, не дадут желаемого результата.

Как сообщает Trend, об этом заявил эксперт по промышленному развитию подразделения энергетических систем и промышленной декарбонизации UNIDO Марьян Гайсак в ходе выступления на панельной сессии "Борьба с пластиковым загрязнением: продвижение комфортных для жизни городов и экономики замкнутого цикла" в рамках WUF13 в Баку.

По его словам, UNIDO использует комплексный подход к решению проблемы пластикового загрязнения, сочетая работу с промышленностью, внедрение практик ресурсной и энергетической эффективности, а также разработку городской политики.

«Как организация по промышленному развитию, мы обладаем уникальным мандатом, который позволяет нам рассматривать проблему пластикового загрязнения сразу с нескольких направлений. Мы работаем непосредственно с промышленностью, внедряя практики ресурсной эффективности, энергоэффективности и другие меры, одновременно уделяя внимание городскому измерению и вопросам политики», — отметил он.

Гайсак подчеркнул, что организация пришла к пониманию необходимости более тесной внутренней интеграции между различными подразделениями, занимающимися вопросами циркулярной экономики, декарбонизации и устойчивого городского развития.

«Мы поняли, что недостаточно согласованы между собой, поэтому решили объединить направления, связанные с пластиковым загрязнением, декарбонизацией и устойчивыми городами, в единую концепцию Industrial Climate Cities Nexus by People, представленную в прошлом году», — сказал представитель UNIDO.

Он отметил, что новая инициатива стала своего рода дорожной картой для стран-партнеров, позволяющей разрабатывать проекты, которые одновременно решают вопросы загрязнения пластиком, управления отходами и устойчивого развития городов.

«Опыт показывает, что проекты, ориентированные исключительно на пластиковое загрязнение, будут менее эффективны, чем инициативы, являющиеся частью более широкой стратегии устойчивого развития и модернизации городов», — добавил Гайсак.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.