В Баку стартовал четвертый день WUF13

БАКУ /Trend/ - В Баку начал работу четвертый день тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Trend, сегодняшняя программа форума, организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана, посвящена вопросам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В рамках четвертого дня пройдут диалоги, специальные сессии и круглые столы на темы: «Трансформация неформальных поселений и трущобных районов», «Связь климата и жилья», «Голоса городов: Форум городов SPECA», «Жилищный опыт Азербайджана», «Города как игровое пространство», «Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская реновация», «Чистый воздух», «Люди с инвалидностью», «Парламентарии», «Развитие управления отходами в соответствии с принципами циркулярной экономики» и «Развитие городского климатического наследия».

Участники форума отметят важность развития процессов урбанизации на основе принципов социальной инклюзивности, "зеленой" экономики и климатической устойчивости. На сессиях также будут широко обсуждаться инновационные решения, чистая энергия, устойчивый транспорт и роль цифровых технологий в будущем развитии городов.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

Одним из наиболее заметных событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр муниципалитета Трабзона Ахмет Метин Генч.

Меморандум предусматривает расширение сотрудничества между двумя городами в сферах градостроительства, культуры, туризма и местного управления.

Первые два дня форума также сопровождались мероприятиями и обсуждениями высокого уровня.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке дня, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, посвященные благополучию городов. Одновременно была организована церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день привлек особое внимание первым в истории проведением Саммита лидеров. В этот день прошли высокоуровневые обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. В рамках WUF13 также состоялось открытие павильона Мехико, которое было расценено как важный шаг в расширении сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовке к WUF14.

На WUF13, который продлится до 22 мая, зарегистрировались более сорока тысяч участников из 182 стран. Форум, посвященный теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, способствуя укреплению глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития.