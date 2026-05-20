Самые яркие участники WUF13 в Баку в национальных костюмах - весь мир в одном павильоне (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В эти дни Баку превратился не только в мировую площадку для обсуждения будущего городов, но и в настоящий подиум культур и традиций. На World Urban Forum 13, где зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, внимание гостей привлекают не только инновационные урбанистические проекты и футуристические павильоны, но и национальные костюмы делегаций со всего мира, сообщает Trend Life.

Форум, проходящий в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам UN-Habitat и правительства Азербайджана, стал местом встречи не только архитекторов, урбанистов и политиков, но и культурных традиций разных континентов.

Появление участников в национальных костюмах мгновенно превращает коридоры выставочных павильонов в живую этнографическую экспозицию, подчеркивая идентичность традиционными одеяниями, сочетающими элегантность и многовековую историю.

На фоне ультрасовременных стендов и цифровых презентаций национальные костюмы стали своеобразным напоминанием о том, что устойчивое развитие городов невозможно без сохранения культурного наследия и национальной идентичности.

В этом году на WUF13 представлены 121 павильон, включая 41 национальный. Форум проходит под темой "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" и охватывает вопросы глобального жилищного кризиса, устойчивой урбанизации, климатических вызовов и современного городского управления.

Но, пожалуй, именно многообразие культур сделало бакинский форум по-настоящему живым и эмоциональным - здесь можно буквально за несколько минут "путешествовать" от Африки до Латинской Америки, от Европы до Азии, не покидая территорию форума.

