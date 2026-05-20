Представительница Марокко призвала учитывать местную идентичность при развитии городов

БАКУ /Trend/ - Урбанизация в странах Глобального Юга должна учитывать местную культуру, историческое наследие и участие молодежи в принятии решений.

Как сообщает Trend, об этом заявила основатель и юридический консультант Nobu Consulting Боуинзал Охайла в ходе международной конференции "Роль молодежи в градостроительстве в процессе деколонизации", проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"Когда мы говорим о деколонизации урбанизации, речь идет не только о зданиях и инфраструктуре. Речь идет о том, для кого строятся города и чьи голоса формируют их будущее", - сказала она.

По словам Охайлы, в Марокко, как и во многих странах Глобального Юга, развитие городов по-прежнему отражает историческое и социальное неравенство.

Она отметила, что быстрый рост городов часто опережает процессы социальной интеграции, что приводит к проблемам в сфере жилья, транспорта и равного доступа к возможностям.

В качестве примеров она привела Касабланку, Рабат и Марракеш.

По ее словам, в Касабланке сохраняется разрыв между экономическим развитием и реальными условиями жизни молодежи в популярных районах города.

Говоря о Рабате, Охайла отметила, что молодые люди зачастую чувствуют себя отстраненными от процессов принятия решений и формирования городской политики.

Особое внимание она уделила Марракешу, где традиционные марокканские дома — риады — все чаще превращаются в гостиницы и туристические объекты.

"Это создает экономические возможности, но одновременно поднимает вопросы доступа к жилью, сохранения общинной жизни и культурного наследия", - подчеркнула она.

Охайла заявила, что современное развитие городов не должно копировать иностранные или колониальные модели.

"Наши города должны отражать местную культуру, традиции и образ жизни. Архитектура — это не только здания, но и память, идентичность и чувство принадлежности", - сказала она.

По ее словам, деколонизация урбанизации предполагает поиск баланса между модернизацией и сохранением исторического наследия.

Представительница Марокко также подчеркнула важность образования для молодежи.

"Доступ к качественному образованию позволяет молодым людям понимать городскую политику, защищать свои права и участвовать в развитии собственных сообществ", - отметила она.

Она добавила, что молодежь в Марокко уже активно участвует в общественных инициативах, экологических проектах и цифровой гражданской активности.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.