Представительница Алжира призвала отказаться от западных моделей урбанизации в странах Глобального Юга

БАКУ /Trend/ - Страны Глобального Юга должны развивать города с учетом местных реалий, традиционной архитектуры и климатических особенностей, а не копировать западные модели урбанизации.

Как сообщает Trend, об этом заявила студентка факультета политических наук Université Paris Nanterre Меллина Тенфиш в ходе международной конференции "Роль молодежи в градостроительстве в процессе деколонизации", проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, жилищный кризис стал одной из главных проблем современного поколения.

"Сегодня более 2,8 миллиарда человек живут в ненадлежащих жилищных условиях, около 1 миллиарда — в трущобах, а почти 300 миллионов человек остаются бездомными", - сказала она.

Тенфиш отметила, что в странах Глобального Юга ситуация усугубляется стремительной урбанизацией.

По ее словам, города растут быстрее, чем государства успевают создавать доступное жилье, транспортную инфраструктуру, школы и системы водоснабжения.

Она подчеркнула, что рост цен на жилье и землю вытесняет молодежь, малообеспеченные семьи и мигрантов на периферию городов и в неблагополучные районы.

"Это приводит к формированию сегрегированных городов, где современные и хорошо оснащенные районы существуют отдельно от перенаселенных и плохо обеспеченных кварталов", - заявила представительница Алжира.

Особое внимание Тенфиш уделила влиянию колониального наследия на развитие городов. По ее словам, колониальная система сознательно формировала города по принципу разделения между благоустроенными районами для колонизаторов и периферийными зонами для местного населения.

"Колониальное градостроительство навязало архитектурные, земельные и экономические модели, чуждые местным сообществам", - отметила она.

Тенфиш также раскритиковала распространенное стремление копировать западные модели развития. "Идея о том, что для развития необходимо копировать Запад, наносит вред странам Глобального Юга", - подчеркнула она.

По ее словам, использование неподходящих строительных материалов и игнорирование местных традиций приводит к экологическим и социальным проблемам, включая исчезновение общественных пространств и традиционных форм занятости.

Представительница Алжира подчеркнула важность участия молодежи в формировании городской политики. "Мы не должны быть простыми наблюдателями. Молодежь должна стать активным участником защиты права на достойное и доступное жилье", - заявила она.

Она также призвала поддерживать традиционную и биоклиматическую архитектуру, а также сохранять местные культурные практики в процессе урбанизации.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.