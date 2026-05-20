Жилье необходимо рассматривать как социальную потребность, а не просто инфраструктуру - мэр Медины

БАКУ /Trend/ - Рассмотрение жилья как социальной необходимости и построение прозрачной, основанной на данных системы инвестиций с обязательным мониторингом результатов являются ключевыми условиями эффективного городского развития и повышения качества жизни населения.

Как сообщает Trend, об этом заявил мэра региона Медина и руководителя Управления развития региона Медина инженера Фахад Альбулихеши в ходе панельной сессии на тему "Взаимосвязь климата и жилищного сектора" проходящей в рамках WUF13.

«Мы рассматриваем жильё как социальную необходимость, а не просто как инфраструктурный объект, и именно поэтому выстраиваем прозрачную и основанную на данных систему инвестиций», — отметил он.

По его словам, для достижения ощутимых изменений необходимо формировать единый язык взаимодействия между государственными структурами, международными инвесторами и аналитиками данных.

«Если мы хотим добиться реального эффекта, мы должны говорить на одном языке с инвесторами и теми, кто анализирует данные», — добавил он.

Он подчеркнул, что в Медине удалось создать прозрачную и надёжную систему управления благодаря привлечению экспертов и разработке соответствующей законодательной базы.

Альбулихеши также сообщил, что инвестиции в городе направляются в соответствии с целями устойчивого развития и опираются на систему постоянного мониторинга и оценки результатов.

По его словам, именно регулярный контроль позволяет не только повышать эффективность проектов, но и отслеживать их экономическое воздействие.

В качестве примеров он привёл восстановление городских каналов, аллей и городской инфраструктуры, отметив, что система мониторинга позволяет корректировать муниципальную политику и стратегию развития города.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.