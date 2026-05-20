Панама сталкивается с серьезной нехваткой жилья - министр

БАКУ /Trend/ - Панама сталкивается с серьезной нехваткой жилья, затрагивающей около 5 процентов населения страны.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр жилищного строительства и территориального планирования Панамы Хайме Джованелли на панельной дискуссии "Два региона, одна повестка дня: уроки для инклюзивного обновления городов", проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Министр отметил, что строящиеся в настоящее время в панаме жилые комплексы остаются лишенными социальной инфраструктуры: "То есть жилищные проекты существуют, но рядом с ними отсутствуют такие базовые услуги, как питьевая вода, транспорт, дорожная инфраструктура, энергия, здравоохранение и образование. Поэтому государство сейчас должно приложить дополнительные усилия, чтобы ведомства, обязанные предоставлять базовые услуги, действовали до развития жилищных проектов и обеспечивали качество жизни семей".

Х. Джованелли сообщил, что в Панаме строится канатная дорога для предотвращения заторов на дорогах.

"Другой нашей важной целью является восстановление города Колон, расположенного на Атлантическом побережье Республики Панама. Для Колона разработан масштабный план восстановления. В отличие от прежнего опыта, на этот раз работа начинается с инфраструктуры. Хотя ресурсы государства ограничены, мы прилагаем большие усилия, чтобы инвестиции в инфраструктуру осуществлялись до возникновения спроса".

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.