Обнародована стоимость билетов по ж/д маршруту Баку-Тбилиси-Баку

БАКУ/ Trend/ - Обнародована стоимость проезда по маршруту Баку–Тбилиси–Баку.

Как сообщает Trend, цена сформирована в зависимости от расстояния и класса комфортности. Цены по классу комфорта начинаются от 51 маната.

Минимальный тариф в один конец по маршруту Баку–Тбилиси составляет 81 манат. Стоимость проезда из Евлаха в Тбилиси составит 67 манатов, из Гянджи в Тбилиси — 62 маната, из Агстафы в Тбилиси - 57 манатов, а от Бёюк-Кясик до Гардабани - 51 манат.

Отметим, что согласно Совместному коммюнике между правительствами Азербайджана и Грузии, с 26 мая 2026 года возобновляется движение пассажирских поездов по маршруту Баку–Тбилиси–Баку.