В регионе землетрясения в Турции построено более 455 тыс. зданий

БАКУ /Trend/ - В регионе землетрясения в Турции построено более 455 тысяч зданий.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Хасан Сувер на конференции «Укрепление готовности городов к землетрясениям: решения ООН для более безопасных и устойчивых городов» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, строятся не только жилые дома, создаются комплексные жилые пространства с развитой инфраструктурой, социальными объектами, зелеными зонами, а также с учетом энергоэффективного подхода и экологической устойчивости.

«В укреплении устойчивости городов критически важное значение имеют также финансовые инструменты. В данном контексте инициатива по обеспечению социального жилья, реализуемая с целью строительства 500 тысяч социальных квартир в 81 провинции и 100 тысяч квартир в Стамбуле, поддерживает доступ к безопасному и доступному жилью», — сказал Х. Сувер.

Отметим, что сегодня в Баку прошел четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.