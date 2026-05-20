Инвестиции в восстановление земель приносят экономические, социальные и экологические выгоды - представитель ООН

БАКУ/Trend/ - Инвестиции в восстановление земель приносят экономические, социальные и экологические выгоды.

Как сообщает Trend, об этом сказала руководитель отдела коммуникаций, внешних связей и партнерства Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием Ксения Скэнлон в ходе сессии на тему "Истории с передовой борьбы с изменением климата" в рамках WUF13.

«Мы настолько устойчивы к изменению климата, насколько устойчива наша земля. Когда мы инвестируем в восстановление земель и устойчивость к засухам, мы получаем отдачу в виде экономических, социальных, медицинских и экологических преимуществ. И когда мы восстанавливаем землю, мы восстанавливаем надежду для наших сообществ, экономик и общества в целом», — сказала она.

Сканлон отметила, что засухи являются общей проблемой. С 2000 года они участились на треть.

«Эксперты также говорят нам, что наше будущее будет ещё более жарким, более засушливым и, конечно, более урбанизированным. Так как же нам справляться с этой новой реальностью? Удивительно и одновременно тревожно видеть Амазонию в списке глобальных “горячих точек” засухи, который был опубликован нашей конвенцией в прошлом году. Мы действительно наблюдаем, что регион Амазонии в Бразилии всё чаще страдает от последствий засухи и пожаров», — сказала она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.