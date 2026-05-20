БАКУ /Trend/ - В Грузии ведется работа над 12 планами в сфере градостроительства.

Как сообщает Trend, об этом заявила первый заместитель руководителя Агентства пространственного и градостроительного развития Грузии Тинатин Колбая в ходе панельной дискуссии на тему "Два региона, одна повестка дня: уроки для инклюзивного обновления городов", проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"В Грузии не было большого опыта в сфере планирования. После распада Советского Союза все эти институты были ликвидированы. Однако сейчас нас радует разработка множества планов по всей Грузии. В настоящее время ведется работа над 12 планами, и уже существует около 40 планов, принятых несколькими муниципалитетами".

Она также отметила, что после оккупации Абхазии более 300 000 человек были изгнаны из своих родных мест.

"По сей день продолжается строительство жилья для этих вынужденных переселенцев", — добавила она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.