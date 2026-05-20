Более 4 млн человек во всем мире живут в трущобах - Анаклаудия Россбах

БАКУ /Trend/ - Более 4 миллионов человек во всем мире живут в трущобах.

Как сообщает Trend, об этом исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах заявила на мероприятии на тему «Трансформация неформальных поселений и трущоб в интересах обеспечения жильем», организованном в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящего в Баку.

"Я жила в трущобах в Бразилии. Определенный период своей жизни я посвятила решению этих проблем", - сказала она.

По ее словам, в Африке и Южной Азии миллионы людей сталкиваются с этой проблемой:

"В настоящее время огромное количество людей во всем мире страдает из-за проблемы трущоб. У них отсутствуют самые элементарные условия для жизни — санузлы, электричество, газ и другие коммунальные услуги. Люди испытывают трудности с поиском одежды и трудоустройством. Все это порождает серьезные социальные проблемы.

Неформальные поселения напрямую связаны с проблемами здравоохранения. Изменение климата и трущобы тесно взаимосвязаны. Нынешняя ситуация является критической, поэтому необходимо стремиться к сокращению числа трущоб. Одной государственной политики недостаточно - требуется комплексный, интегрированный подход.

Азербайджан уже оказывает поддержку Сомали в данном направлении. В Сомали ведутся работы по преобразованию трущоб в полноценные населенные пункты", — отметила она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.