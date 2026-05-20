Социальная жилищная политика становится мощным инструментом развития - Адил Караисмаилоглу

БАКУ /Trend/ - Социальная жилищная политика становится мощным инструментом развития, влияющим на жизни миллионов людей.

Как сообщает Trend, об этом заявил член парламента Турции Адил Караисмаилоглу в ходе "круглого стола" парламентариев на тему «Как национальное законодательство может превратить глобальные жилищные обязательства в реальные результаты?» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

«Турция уже долгие годы подходит к жилищному вопросу сквозь призму концепции социального государства, планового градостроительства, устойчивого к катастрофам строительства и человекоцентричного развития. Для нас строительство жилья — это не просто возведение зданий, а создание безопасных домов, формирование микрорайонов и обеспечение граждан комфортной и устойчивой средой проживания», - сказал А. Караисмаилоглу.

Он отметил, что благодаря реализуемым государством жилищным проектам граждане обретают современные жилые пространства с мечетями, парками, прогулочными дорожками и объектами социальной инфраструктуры.

«Этот опыт показывает, что при правильном применении социальная жилищная политика превращается в мощный инструмент развития, напрямую влияющий на жизни миллионов людей. Во-первых, жилищный вопрос должен восприниматься как конституционная и общественная сфера социальной ответственности. Конституция Турецкой Республики возлагает на государство обязанность по удовлетворению потребностей в жилье и поддержке инициатив социального жилья в рамках планирования, учитывающего особенности городов и окружающую среду. Также приоритет должен отдаваться группам с низким доходом. Такой подход демонстрирует, что жилищная политика — это одновременно и политика справедливости. Наряду с этим, необходимо разрабатывать доступные модели финансирования. Реализация права на жилье возможна посредством моделей, соответствующих платежеспособности граждан. В Турции в рамках проектов социального жилья под государственные гарантии предоставляются возможности долгосрочной и низкопроцентной оплаты», - сказал А. Караисмаилоглу.

Отметим, что сегодня в Баку прошел четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.