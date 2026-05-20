Невозможно говорить об устойчивом развитии Амазонии, не затрагивая вопросы урбанизации - представитель министерства Бразилии

БАКУ/Trend/- Невозможно говорить об устойчивом развитии Амазонии, не затрагивая вопросы урбанизации, социальной интеграции и уязвимости населения.

Как сообщает Trend, об этом сказал представитель Министерства городов Бразилии Антониу да Кошта э Силва в ходе сессии на тему "Истории с передовой борьбы с изменением климата" в рамках WUF13.

"Люди много говорили о наводнениях на юге Бразилии, но в прошлом году в Амазонии была засуха. Людям, которые обычно передвигались по рекам на лодках, приходилось идти пешком по высохшим руслам, чтобы добыть воду и добраться до школы. Наша жизнь полностью перевернулась, потому что в одном из регионов мира с крупнейшими запасами природных водных ресурсов внезапно не стало воды. Такова реальность, с которой мы сталкиваемся. Именно поэтому Бразилия совместно с другими странами Амазонии инициировала ряд мер, направленных на решение этих проблем",- сказал он.

Силва отметил, что эти инициативы основаны на многоуровневом и многосекторальном подходе к управлению, в рамках которого усилия направленны на то, чтобы объединить голоса городов, сталкивающихся с похожими проблемами и способных помогать друг другу.

"Для этого в 2023 году мы создали Форум амазонских городов. Позже, осознав необходимость регионального подхода, мы также организовали Форум министров жилья и урбанизации стран Амазонии, чтобы системно решать эти вопросы как на национальном, так и на местном уровнях. Разумеется, региональный уровень всегда остаётся важным, ведь речь идёт об Амазонии. Но, к счастью, я думаю, у нас уже есть институты, которые работают над этим",- сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.