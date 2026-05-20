В рамках WUF13 прошла конференция на тему решений ООН для более безопасных и устойчивых городов

БАКУ /Trend/ - В рамках тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13) прошла конференция на тему «Укрепление готовности городов к землетрясениям: решения ООН для более безопасных и устойчивых городов».

Как сообщает Trend, выступивший на мероприятии заместитель исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) Дмитрий Марьясин рассказал о потенциальных рисках, которые землетрясения представляют для городов.

По его словам, землетрясения выявляют структурные уязвимости городов: «В устойчивость необходимо инвестировать до начала кризиса. Когда кризис уже наступает, становится слишком поздно. Разрушительное землетрясение, произошедшее в Турции несколько лет назад, преподнесло нам очень важные и актуальные уроки».

Постоянный координатор ООН в Турции Бабатунде Ахонси, в свою очередь, заявил, что устойчивость городов — это не расходы. По его словам, это одна из самых стратегических и наиболее эффективных инвестиций, которые могут быть сделаны для устойчивого развития. Гражданское общество, академические круги, частный сектор и, в особенности сами пострадавшие сообщества должны быть вовлечены в это как активные участники процесса восстановления.

Заместитель министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Хасан Сувер в своем выступлении рассказал о работах, проделанных в Турции после землетрясения. Он отметил, что реализуемая в этом контексте инициатива социального жилья с целью создания пятисот тысяч социальных квартир в восьмидесяти одной провинции и ста тысяч квартир в Стамбуле поддерживает доступ к безопасному и доступному жилью.

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Талантбек Иманакун уулу заявил, что система строительных норм включает в себя строительные нормы и правила, а также соответствующие стандарты, обеспечивающие единый подход к проектированию на территории страны. По его словам, одним из основных результатов модернизации нормативной базы является внедрение карт пикового ускорения грунта.

Отметим, что сегодня в Баку прошел четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.