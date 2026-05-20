Учреждена Бакинская премия по градостроительству (ФОТО)

Общество Материалы 20 мая 2026 15:31 (UTC +04:00)
Фарида Мамедова
БАКУ/ Trend/ - Правительство Азербайджана и Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) учредили новую глобальную награду в области устойчивого городского развития - Бакинскую премию по градостроительству.

Как сообщает Trend, об этом на мероприятии "Бакинская премия по градостроительству: расширение жилищных решений для глобального воздействия", проходящем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев.

Он отметил, что Бакинская премия по градостроительству будет оцениваться независимым и имеющим международный авторитет жюри.

Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам Анаклаудия Россбах сказала, что премии имеют важное значение для UN-Habitat:

"Премии дают нам возможность работать совместно с кураторами высокого уровня, экспертами и гражданским обществом".

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.

Учреждена Бакинская премия по градостроительству (ФОТО)
