Возвращение населения Азербайджана на освобожденные от оккупации территории снижает нагрузку на обеспечение жильем в стране - министр

БАКУ /Trend/ - Поэтапное возвращение населения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана оказывает существенное влияние на снижение нагрузки на обеспечение жильем в стране.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии "Трансформация неформальных поселений и трущоб для обеспечения жильем", организованном в рамках 13-1 сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку.

По его словам, в последние годы процедуры ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов были еще более упрощены, а в отношении некоторых неформальных построек, соответствующих основным требованиям градостроительных норм, были применены механизмы амнистии:

"Хотя легализация незаконных построек способствует устранению определенных социальных проблем, в долгосрочной перспективе этот процесс может создать новые вызовы. С этой точки зрения особое значение имеет сбалансированный и осторожный подход к вопросу легализации. Поскольку широкое применение амнистии в отношении самовольных построек, несмотря на решение краткосрочных социальных потребностей, в будущем может стимулировать рост незаконного строительства. В результате могут возникнуть такие риски, как ослабление контроля за использованием земель, усиление давления на земли сельскохозяйственного назначения, лесные массивы, водные ресурсы и зоны стратегической инфраструктуры".

Министр отметил, что в советский период неформальные жилые поселения (трущобы) в определенной степени существовали, однако не признавались государством.

По его словам, этот процесс сопровождался оккупацией территорий Азербайджана, непрерывным ростом числа беженцев, положением азербайджанской этнической общины, проживавшей в Армении, а также проблемой вынужденных переселенцев с оккупированных территорий Азербайджана.

"Процессы, происходившие в течение следующего десятилетия, привели к социальной миграции. Особенно экономические трудности еще больше ускорили этот процесс. Несмотря на демографический бум, численность населения в последующие годы увеличилась с семи миллионов до десяти миллионов человек. В Азербайджане каждый восьмой человек являлся беженцем или вынужденным переселенцем. Страна столкнулась с серьезными социально-экономическими трудностями, и до конца девяностых годов решение этих проблем оставалось одним из главных приоритетов.

Начиная с 2003 года в экономике страны начался процесс стабилизации. Палаточные лагеря уже были ликвидированы, и одновременно стало уделяться внимание проблеме классических неформальных поселений. Период 2003–2020 годов стал очередным этапом развития. А с 2020 года начался процесс Великого возвращения. На освобожденных от оккупации территориях ведутся широкомасштабные строительные и восстановительные работы.

Какие выводы мы сделали? Прежде всего, мы считаем, что проблему необходимо правильно определить. Наряду с пониманием проблемы должны быть обозначены и пути ее решения. Мы полагаем, что здесь должны быть предложены комплексные решения, охватывающие политические, социальные и экономические аспекты. Основная воля и цель государства направлены именно на решение этих проблем", — подчеркнул М.Джаббаров.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.