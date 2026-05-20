Куба внедряет новую модель городского планирования с 8 стратегическими направлениями - Антонио Фуэрвело

БАКУ /Trend/ - В Кубе существует государственный план по внедрению новой городской структуры. Этот план состоит из восьми стратегических направлений и позволяет осуществлять комплексное развитие городов на государственном, провинциальном и муниципальном уровнях.

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-президент Национального института территориального планирования Кубы Антонио Фуэрвело в ходе панельной дискуссии на тему «Два региона, одна повестка дня: уроки для инклюзивного обновления городов», прошедшей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он отметил, что одним из ключевых инструментов является Национальная схема территориального и городского планирования.

"Начиная с государственного уровня и вплоть до провинциального и муниципального, каждый уровень имеет свой собственный план территориального и городского развития, а процесс урбанизации управляется через эти документы. Эти планы также координируются с другими государственными программами, реализуемыми на разных уровнях", — сказал он.

В частности, государственная программа "Жизненная задача" (Tarea Vida) направлена на адаптацию к изменению климата. В ее рамках приоритет отдается наиболее уязвимым городам, а в случае чрезвычайных ситуаций совместно с Гражданской обороной принимаются превентивные меры.

Другая программа - «План Туркино» (Plan Turquino) — ориентирована на развитие общин в горных и труднодоступных районах.

Фуэрвело подчеркнул, что эти инициативы увязаны с социальной политикой, ориентированной на женщин, матерей-одиночек, пожилых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Он также отметил, что в Кубе проводится активная политика в энергетической сфере, включая развитие солнечной энергетики и альтернативных источников энергии.

По его словам, из-за ограничений на поставки топлива страна вынуждена развивать альтернативные решения, включая установку солнечных панелей, что позволяет обеспечивать энергией больницы, медицинские учреждения и социально уязвимые группы населения.

Кроме того, реализуется программа по улучшению водоснабжения, направленная на обеспечение водой наиболее уязвимых регионов страны.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.