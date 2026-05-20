Снижение загрязнения воздуха в городах возможно в глобальном масштабе — представитель Clean Air Fund

БАКУ /Trend/ - Снижение загрязнения воздуха в городах вполне возможно, и в мире уже существуют конкретные успешные примеры в этом направлении.

Как сообщает Trend, об этом заявил менеджер по партнерству инициативы «Дышащие города» фонда «Clean Air Fund» Мануэль Трухильо в своем выступлении на тему «Новое дыхание Новой городской повестке дня: интеграция качества воздуха и зеленой инфраструктуры для устойчивых городов» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«Эти города расположены не только в Европе, но и в Азии. Более того, 9 из 19 городов находятся в Центральной и Восточной Азии. Пекин является одним из городов, добившихся наибольшего прогресса за последние 15 лет», — отметил он.

М. Трухильо подчеркнул, что снижение уровня загрязнения воздуха не ограничивается только развитыми городами, и этот процесс возможен в глобальном масштабе.

«Мы верим, что в любом городе, независимо от его развития, возможно снизить загрязнение воздуха», — сказал он.

М. Трухильо добавил, что инициатива «Дышащие города» действует по четырем основным направлениям: сбор и доступность данных, привлечение общин, техническая поддержка и обмен опытом.

По его словам, на первом этапе самым важным вопросом является измерение загрязнения воздуха и превращение этой невидимой проблемы в видимую: «Нам нужны точные данные на локальном уровне. Простого среднего показателя по городу недостаточно, необходимо также определить самые загрязненные и уязвимые зоны».

Он отметил, что с помощью недорогих датчиков можно создать широкую сеть мониторинга в городах и делиться информацией с общественностью.

«Эти данные должны быть открытыми, чтобы общины, гражданское общество также могли использовать их и требовать проведения соответствующей политики», — подчеркнул представитель фонда.

М. Трухильо добавил, что роль молодежи в этом процессе особенно важна, и в Йоханнесбурге уже внедрена успешная модель в данном направлении.

Он также отметил, что инициатива оказывает техническую поддержку городским властям и обеспечивает распространение успешного опыта различных городов: «Лондон стал первым пилотным городом этой программы и послужил примером для других городов».

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.