В Азербайджане отходы ежегодно сортируются на предприятии мощностью 100 тысяч тонн - Сабит Зейниев

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане перерабатываемые отходы ежегодно сортируются на предприятии мощностью 100 тысяч тонн.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель председателя правления ОАО “Təmiz Şəhər” Сабит Зейниев в ходе выступления на панельной сессии "Борьба с пластиковым загрязнением: продвижение комфортных для жизни городов и экономики замкнутого цикла" в рамках WUF13 в Баку.

По его словам, в Балаханы был построен завод по восстановлению материалов с годовой мощностью 100 тысяч тонн, где осуществляется сортировка перерабатываемых отходов с последующей передачей материалов компаниям, работающим в сфере переработки.

Он отметил, что предприятие функционирует на полной мощности, однако продолжается работа по повышению его эффективности и увеличению объемов ежегодного приема отходов, а также добавил, что резиденты промышленного парка в Балаханы освобождены от ряда налогов на 10 лет для стимулирования развития переработки отходов.

Сабит Зейниев подчеркнул, что для охвата всей цепочки управления отходами был также создан промышленный парк, где для участников предусмотрены государственные льготы.

«Они освобождены от имущественных налогов, земельных налогов, затрат на таможенное оформление, а также от налога на прибыль сроком на десять лет», — сказал он.

По его словам, отходы, образующиеся в домохозяйствах, собираются участниками парка и доставляются на перерабатывающие объекты. Часть отходов направляется на мусоросжигательный завод для выработки электроэнергии, а другая часть поступает на предприятие по восстановлению материалов, где после сортировки перерабатываемые материалы передаются резидентам промышленного парка Балаханы.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.