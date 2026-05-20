Решение жилищного кризиса невозможно без снижения стоимости капитала - пакистанский министр

БАКУ /Trend/ - Решение жилищного кризиса для малообеспеченных слоев населения невозможно без снижения стоимости капитала и создания полноценной системы финансирования, включающей устойчивые финансовые инструменты и механизмы доступности жилья.

Как сообщает Trend, об этом сказал федеральный министр Пакистана по вопросам изменения климата и координации в сфере окружающей среды Мусадиг Масуд Малик в ходе панельной сессии на тему "Взаимосвязь климата и жилищного сектора" проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он отметил, что при обсуждении жилищного строительства необходимо учитывать всю цепочку стоимости и доступности, однако в текущей системе этот механизм не работает в полной мере для бедных слоев населения.

По его словам, ключевым «узким местом» является стоимость капитала, которая существенно ограничивает возможности строительства доступного жилья.

"Когда речь идет о миллионах людей, не имеющих адекватного жилья, необходимо учитывать стоимость капитала с их точки зрения", — отметил он.

Министр также подчеркнул, что даже при наличии финансирования остается проблема отсутствия устойчивых механизмов финансирования жилья для малообеспеченных групп, особенно в развивающихся странах.

Он обратил внимание на необходимость создания инструментов, аналогичных ипотечным и секьюритизационным моделям, которые позволяли бы расширять доступ к жилью.

По его словам, без таких механизмов жилищная проблема не может быть решена системно.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.