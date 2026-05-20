Между PAŞA Sığorta и Sea Breeze подписан меморандум о сотрудничестве

БАКУ/ Trend/ - На рынке страхования недвижимости Азербайджана появляются новые возможности.

Как сообщает Trend, между одной из лидирующих компаний в сфере страхования PAŞA Sığorta и предлагающим современные дома комплексом Sea Breeze подписан меморандум о сотрудничестве.

Церемония подписания состоялась с участием представителей сторон.

Выступившие на мероприятии отметили, что сотрудничество создаст новые возможности в сфере страхования и внесет вклад в развитие совместных инициатив.

Было отмечено, что в рамках меморандума предусматривается реализация просветительских проектов, расширение информирования о страховых услугах и развитие различных направлений сотрудничества. Стороны подчеркнули, что партнерство послужит укреплению взаимовыгодных отношений.

Также было подчеркнуто, что на основе взаимного соглашения клиенты PAŞA Sığorta смогут воспользоваться эксклюзивными предложениями по недвижимости, предоставляемыми со стороны Sea Breeze. Так, благодаря этому меморандуму для клиентов PAŞA Sığorta будут созданы особые возможности.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах долгосрочного партнерства.

Мероприятие завершилось взаимной благодарностью и добрыми пожеланиями успешного сотрудничества.