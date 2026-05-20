Спорт должен стать неотъемлемой частью планирования и развития городов — Анаклаудия Россбах

БАКУ /Trend/ - Спорт должен стать неотъемлемой частью городского планирования и развития.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудия Россбах на мероприятии «Интеграция спорта в города», проходящем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Она отметила, что спорт обладает силой менять города, а то, как они планируются, финансируются и управляются, напрямую влияет не только на место проживания людей, но и на то, как они двигаются, общаются, отдыхают и ощущают свою сопричастность к обществу.

«Насколько важны обеспечение жильем, мобильность и общественные пространства для жизнеспособности городов, настолько же важны и доступные возможности для того, чтобы люди двигались, общались и развивались посредством спорта, рекреации и игр. ООН-Хабитат все чаще рассматривает спорт как часть городской инфраструктуры и связывает эту сферу с инклюзивностью, здоровьем, безопасностью и благополучием общин», — сказала она.

А. Россбах отметила, что растущее сотрудничество между Программой ООН по населенным пунктам и Международным Олимпийским комитетом основано именно на этом подходе. Однако она подчеркнула, что данный процесс не может быть реализован исключительно силами институтов.

По ее словам, различные сектора — спортивная сфера, специалисты по градостроительству, правительства и финансовые институты — должны работать сообща. Она добавила, что в рамках этой сессии участники должны сформировать конкретные обязательства и идеи, касающиеся интеграции спорта в города в будущем.

В завершение своего выступления исполнительный директор отметила, что ООН-Хабитат готова продолжать сотрудничество в данном направлении в качестве надежного партнера.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.