Парламентарии играют роль моста между глобальными целями и реальными потребностями общин — представитель UN-Habitat

БАКУ /Trend/ - Глобальные повестки дня и международные обязательства обретают реальный смысл только тогда, когда они трансформируются в национальные приоритеты на уровне законодательства, механизмов подотчетности и местного исполнения. Именно здесь роль членов парламента чрезвычайно важна.

Как сообщает Trend, об этом заявила директор регионального офиса Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) по арабским государствам Рания Хедейя в ходе "круглого стола" парламентариев на тему «Как национальное законодательство может превратить глобальные жилищные обязательства в реальные результаты?» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Она отметила, что члены парламента — это не просто законодатели, а ключевые координаторы, играющие роль моста между глобальными целями и реальными потребностями общин: «Вы формируете политику в сферах инфраструктуры, жилья, безопасности собственности, городского планирования, климатических действий и общественных инвестиций. В то же время вы отслеживаете исполнение и обеспечиваете подотчетность правительств перед гражданами, которых вы представляете».

Р. Хедейя подчеркнула, что этот форум был подготовлен в результате масштабных многосторонних консультаций, проведенных за последние месяцы: «Более 2500 заинтересованных сторон внесли свой вклад в формирование дискуссий посредством различных диалогов, сессий и правительственных мероприятий, проведенных на этой неделе в Баку. Это показывает, что жилищный кризис невозможно решить в одиночку. Данная проблема требует скоординированных действий между всеми уровнями управления и всеми секторами общества».

Она добавила, что проводимые сегодня обсуждения также тесно связаны с глобальными политическими процессами: "Результаты этого "круглого стола" еще больше укрепят участие парламентов в этих глобальных процессах».

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.