Джейхун Байрамов провел обсуждения с представителем ЕС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с политическим директором Европейской службы внешних связей ЕС и заместителем генерального секретаря по политическим вопросам Олафом Скоогом.

Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

Отмечено, что в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Европейским союзом, вопросы региональной безопасности, ситуация в постконфликтный период, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороны подчеркнули важность развития политического диалога и сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом по различным направлениям. В этом контексте был отмечен существующий потенциал для дальнейшего расширения партнерства в сферах энергетической безопасности, транспортных связей, «зеленой» энергетики и других областях.

Была высоко оценена роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европейского союза и внесенный страной вклад, а также рассмотрены проекты, реализуемые в сфере возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и экспорта электроэнергии. Отмечена важность шагов, предпринимаемых для расширения инфраструктурных возможностей существующих маршрутов и создания новых с целью увеличения и диверсификации транспортно-коммуникационного потенциала региона.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о переговорах по новому двустороннему соглашению между Азербайджаном и Европейским союзом, а также по документу «Приоритеты партнерства».

Стороны обсудили усилия по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе, рассмотрели вопросы продвижения процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Противоположная сторона была проинформирована о восстановительных и созидательных работах, а также о минной угрозе. Олаф Скоог, в свою очередь, поделился впечатлениями от визита на освобожденные от оккупации территории.

На встрече также были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.