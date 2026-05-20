БАКУ/Trend/ - Для решения жилищного кризиса в Канаде требуется до 480 тысяч новых домов ежегодно.

Как сообщает Trend, об этом заявила вице-президент по вопросам политики Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) Линди Нили в ходе делового круглого стола по вопросам финансирования доступного жилья, проходящего в рамках Всемирного форума городов в Баку.

Она заявила, что для восстановления доступности жилья в стране необходимо строительство от 430 000 до 480 000 новых единиц жилья ежегодно до 2035 года.

По её словам, в Канаде сохраняется серьёзный дефицит доступного жилья, который оценивается почти в 1 трлн долларов.

"Существующие финансовые ресурсы недостаточны для полного покрытия этого разрыва, что требует структурирования жилищной системы таким образом, чтобы частный капитал мог масштабно участвовать в строительстве жилья различных уровней доступности", - добавила Линди Нили.

Представитель CMHC подчеркнула, что для привлечения частных инвестиций необходимы стабильные рыночные условия и предсказуемость реализации проектов, поскольку задержки в согласованиях, длительные сроки строительства и высокие сборы могут существенно влиять на экономическую целесообразность проектов.

"Канада использует широкий набор инструментов жилищного финансирования, включая ипотечное страхование, программы секьюритизации и прямое кредитование строительства арендного жилья через программу Apartment Construction Loan Program, объём которой составляет 55 млрд долларов", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.