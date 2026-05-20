Обеспечение сейсмобезопасности — один из главных приоритетов - замминистра Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Обеспечение сейсмической безопасности зданий и сооружений в Кыргызстане является одним из главных приоритетов.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Талантбек Иманакун уулу на конференции «Укрепление готовности городов к землетрясениям: решения ООН для более безопасных и устойчивых городов» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов.

По его словам, система строительных норм включает в себя также соответствующие стандарты, обеспечивающие единый подход к проектированию на территории страны.

«Одним из основных результатов модернизации нормативной базы является внедрение карт пиковых ускорений грунта. В то же время разрабатываются современные методы расчетов и проектирования сейсмостойкого строительства. В рамках новых подходов усовершенствованы методы расчета сейсмостойких зданий и сооружений, увеличены допустимые показатели для многоэтажных строений. Кроме того, охвачено 1918 населенных пунктов, для которых определены параметры пикового ускорения, в зависимости от типа почвы и местных условий», -- сказал

Отметим, что сегодня в Баку прошел четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.