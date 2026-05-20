Госслужба спецсвязи и информбезопасности будет оказывать услуги по текущим тарифам до определения новых

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в указ Президента Азербайджанской Республики от 4 августа 2003 года № 903 «О совершенствовании регулирования тарифов на услуги, оказываемые Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, и применении Закона Азербайджанской Республики "О фельдъегерской связи".

Как сообщает Trend, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, тарифы на услуги, оказываемые Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, утверждаются самой Службой с учетом заключений министерства экономики Азербайджанской Республики и министерства финансов Азербайджанской Республики.

До утверждения Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики новых тарифов действующие тарифы на оказываемые ею услуги сохраняют юридическую силу.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по приведению актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим указом.

Государственной службе специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики поручено в четырехмесячный срок утвердить тарифы на оказываемые услуги и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.